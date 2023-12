Pasażerowie wściekli na Ryanaira. Musieli zapłacić za coś, co im się należy

Dodatkowa opłata w Ryanair za cyfrową kartę pokładową

Pasażerowie z Wielkiej Brytanii zwrócili uwagę, że nagle muszą płacić od 35 do ok. 100 zł za losowo przydzielone miejsce. Dopiero to umożliwia im posiadanie karty pokładowej na telefonie. Ci, którzy tej opłaty nie uiszczą, będą musieli odstać swoje w kolejce i odebrać kartę pokładową przy stanowiskach odprawy.