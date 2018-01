Paszport i koperta. Prezent dla 18-latków z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Flaga Polski, znaczek z logotypem Niepodległej oraz miniprzewodnik z opisem, jak szanować biało-czerwone barwy i poprawnie śpiewać hymn Polski. Taki jubileuszowy pakiet znajdzie się w kopercie, którą w tym roku otrzyma każdy 18-latek, który wyrobi sobie nowy paszport. Wszystko to z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

"100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości będziemy obchodzić przez cały 2018 rok. To doskonała okazja do wspólnego świętowania. To dowód pamięci o tych, którzy nosili Polskę w sercach w czasach, gdy nie było jej na mapach" - informuje MSWiA, które szacuje, że w 2018 r. wniosek o wydanie paszportu złoży ok. 18 tys. 18-letnich obywateli Polski.