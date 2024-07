Perełka niedoceniana przez turystów. Na miejscu jak w bajce

Włochy to kierunek idealny o każdej porze roku. Turyści często wybierają się w rejon Apulii, ale pomijają Gargano, co jest dużym błędem. - Gargano jest przepięknie zielone, mamy soczystą roślinność i mnóstwo kwiatów. Woda turkusowa, plaże piękne piaszczyste, mimo że wokół mamy skaliste klify, więc jest to wyjątkowe. Warto się tam udać po zwiedzaniu na odpoczynek - przyznała w programie "Newsroom WP" Iwona Kołczańska. - Rzeczywiście turystów jest tam bardzo mało - dodała dziennikarka.

