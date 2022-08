Peru. Tragedia autokaru jadącego z Machu Picchu

Tragiczny wypadek

Do tragicznego w skutkach wypadku autokarowego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek 22 sierpnia ok. 100 km od miasta Cuzco, głównego punktu startowego dla touroperatorów, organizujących wizyty w Machu Picchu. Według służb na miejscu panowała mgła, a autokar wpadł do wąwozu o głębokości ponad 100 m.