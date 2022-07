Peru. Protest turystów pod Machu Picchu

Protestujący turyści nie odpuszczają

Pół tysiąca protestujących odmawia opuszczenia terenu przylegającego do Machu Picchu. Twierdzą bowiem, że zostali pozbawieni okazji do zwiedzenia głównego celu ich wyprawy do Peru. Manifestujący nie szczędzą uszczypliwych komentarzy pod adresem władz kraju. W skandowanych hasłach zarzucają im m.in. chaos, złą wolę, a nawet korupcję.