Peru. W pobliżu miasta Nazca odkryto olbrzymi wizerunek kota

Wiele osób zastanawia się, dlaczego przez tyle stuleci nikt nie zauważył rysunku i doszukuje się w tej historii oszustwa. Odpowiedź jest prosta - postać, zanim na nią natrafiono, była ledwo widoczna i prawie zanikła. To efekt naturalnej erozji i jej położenia na dość stromym zboczu. Jednak w połowie października zakończono czyszczenie i konserwację geoglifu. Efekty widać na powyższym zdjęciu.

Rysunek przedstawia postać kota z profilu, z głową zwróconą do przodu (mowa o powyższym zdjęciu - poniżej znajduje się jeden z kilku innych rysunków w tym regionie). Linie są w większości dobrze zdefiniowane i mają od 30 do 40 cm. Eksperci twierdzą, że cechy stylistyczne rysunku pochodzą z późnego okresu Paracas, a więc ok. 100-200 lat p.n.e.