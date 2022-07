Piękny region blisko Polski. "Niezadeptany przez turystów"

Słowacja to idealne miejsce na urlop blisko Polski. Przekonała się o tym Magda Żelazowska, która właśnie przebywa na Orawie. - Jestem ok. 70 km od Zakopanego w kurorcie Dolny Kubin - mówiła w programie WP "Newsroom". - Jest piękna pogoda, są wspaniałe widoki i prawie w ogóle nie ma turystów. Jak przyznała na miejscu jest dość kameralnie. - To jest bardzo duża zaleta tego regionu, że nie jest zadeptany przez turystów.

