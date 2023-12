Pierwsza gwiazdka. Kiedy dokładnie pojawi się na niebie?

Jowisza od gwiazd uda się odróżnić tym, że, tak jak każda planeta, świeci on stałym światłem, gwiazdy natomiast "mrugają". Ci, którzy będą chcieli czekać z rozpoczęciem kolacji wigilijnej do momentu, aż na niebie pojawi się faktyczna gwiazda, a niebo będzie przysłonięte chmurami, mogą być pewni, że ok. godziny 16.30 zrobi się na tyle ciemno, że gwiazdy będą już widoczne.