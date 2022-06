Pierwszy taki przypadek nad Bałtykiem. "Wzbudził sensację wśród turystów"

Na jednej z plaż koło Mielna w czwartek 23 czerwca wylegiwał się mors arktyczny, który żyje u wybrzeży Arktyki. Zauważyli go spacerowicze. - To pierwszy taki przypadek w historii Bałtyku - mówi Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna. Jak przyznała w programie WP "Newsroom" to wymarzona promocja u progu sezonu. - Wzbudził sensację wśród turystów - powiedziała, ale dodała, że starano się, by jak najmniej osób dowiedziało się, gdzie znajduje się mors. Obecnie ten drapieżny ssak przebywa pod opieką odpowiednich służb.

Rozwiń