Piwnym szlakiem po Europie. Gdzie produkuje się najlepsze browary?

To chyba najstarszy napój na świecie. Starszy nawet od wina. Piwo produkowano już w starożytnej Asyrii, Mezopotamii i Egipcie faraonów. Napój z pianką cieszy się do dzisiaj wielką popularnością na całym świecie.

Czechy - to tu po raz pierwszy uwarzono pilsnera

Podróż piwnym szlakiem po Europie zacznijmy od naszego południowego sąsiada – Czech. Powód wydaje się oczywisty: to tu, w Pilznie, powstał najpopularniejszy obecnie w świecie gatunek piwa, zwany od miejsca powstania – pilsnerem. Piwa tego typu zdominowały produkcję browarniczą. Są one także najczęściej spotykane w licznych browarach w Czechach – na czele z Browarem Staropramen w Pradze i Browarem Ostravar w Ostrawie. Poza tymi miastami ze swoich wyrobów słynne są, i to nie tylko wśród profesjonalnych piwoszy, takie miejscowości jak Brno, Krusovice, Velke Popovice, wspomniane już wyżej Pilzno (Plzen), czy też Pardubice. To oczywiście nie wszystko, gdyż piwo u naszych południowych sąsiadów ważone jest nawet w wiejskich browarach – by wymienić tu choćby wsie Żeliv, Velichov, Vojkovice, Drazic, Chyne i Zvikov.