PKL planuje inwestycję na Podhalu. Powstanie nowa stacja narciarska?

Trasy dla średnio zaawansowanych

Jak informują Polskie Koleje Linowe, plan inwestycji zakłada powstanie stacji narciarskiej na północno-zachodnim zboczu Galicowej Grapy w gminie Poronin. Miałaby ona służyć przede wszystkim średnio zaawansowanym narciarzom oraz rodzinom z dziećmi. Atutem miejsca są nie tylko piękne widoki, ale i dobra lokalizacja - tuż przy głównej drodze dojazdowej do Poronina i Zakopanego - co daje możliwości, by w przyszłość jeszcze rozbudować inwestycję.