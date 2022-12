Nowa atrakcja w Zakopanem. "O jej powstanie zabiegano od 100 lat"

Zaznaczył, że "nie mieliśmy jeszcze w Polsce tego typu muzeum". - To było ważne, aby doprowadzić do tego, aby Muzeum Tatrzańskie miało miejsce, gdzie będzie organizowało ten oddział - wskazał Gliński. - To nie będzie tylko oddział o charakterze cennym z punktu widzenia poznawczego i odnoszącego się do dziedzictwa, ale też wychowawczy i edukacyjny, bo i narty i Tatry wychowują.