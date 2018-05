PKP chce wprowadzić nową opłatę. Odczuliby ją wszyscy pasażerowie

PKP, powołując się na przepisy z 2016 r., planuje wprowadzić tzw. "opłatę dworcową". Pomysł jest krytykowany przez przewoźników, choć nowa opłata uderzyłaby też po kieszeni pasażerów.

Polskie Koleje Państwowe aktualnie prowadzą negocjacje z przewoźnikami w sprawie nowej "opłaty dworcowej". PKP tłumaczy, że może ją wprowadzić dzięki nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z grudnia 2016 r. Jej treść głosi, że PKP ma prawo wystawiać rachunek przewoźników za dostęp do infrastruktury, tj.: hole, poczekalnie czy ciągi komunikacyjne.

Eksperci nie podchodzą jednak to tego pomysłu zbyt entuzjastycznie. Uważają, że zmiana dotknie samych pasażerów, przez podwyższenie cen biletów, a także prawdopodobne anulowanie niektórych, nieopłacalnych połączeń kolejowych.

Zobacz też: PKP szykuje się na inwestycyjny skok

- Jeżeli pojawi się jakaś opłata, to w jakiś sposób za nią zapłacimy. Jeżeli nie zapłacimy na bilecie, to zapłaci to za nas ktoś, kto dotuje kolej, czyli zapłacimy w podatkach - powiedział w tvn24bis.pl Jakub Majewski, ekspert rynku kolejowego i prezes Fundacji ProKolej.