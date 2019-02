PKP Intercity inwestuje w ekologię. Wyda na ten cel miliardy złotych

Pociągi są jednymi z najbardziej ekologicznych środków transportu, dlatego stanowią transport przyszłości. PKP Intercity deklaruje kolejne inwestycje w proekologiczne rozwiązania.

Tylko w 2019 roku zaplanowano realizację 76 inwestycji infrastrukturalnych w zakresie stacji postojowych i infrastruktury towarzyszącej o wartości ponad 93 mln zł (Materiały prasowe)

Nowoczesne pociągi i lokomotywy przyjazne środowisku

Pociągi Pendolino, PesaDART i FLIRT3, które posiada w swojej flocie PKP Intercity, zostały zaprojektowane z myślą o ochronie środowiska i zbudowane z ekologicznych materiałów, podlegających recyklingowi. System odzyskiwania energii sprawia, że pociągi mogą oddawać do sieci trakcyjnej energię wytworzoną podczas hamowania. Nowoczesne pociągi typu EZT są także cichsze od pozostałych pociągów. Dodatkowo coraz więcej składów PKP Intercity jest wyposażanych w toalety z obiegiem zamkniętym, co przyczynia się do ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych. Obecnie trwa przetarg na zakup kolejnych 12 nowoczesnych składów zespolonych, które będą przyjazne środowisku.

Ekologiczne rozwiązania można również znaleźć w lokomotywach PKP Intercity. Zmodernizowane pojazdy serii SM/SU42 oraz nowe lokomotywy SU160 posiadają silniki spełniające nowe normy emisji spalin. Pozwala to na znaczne ograniczenie emisji cząstek stałych czy tlenków azotu, co wydatnie wpływa na mniejsze zanieczyszczenie powietrza.

Naprawy, konserwacja i czyszczenie

PKP Intercity przy pracach technicznych związanych z przeglądami oraz serwisem pociągów wykorzystuje substancje zgodne z restrykcyjnymi normami europejskimi. Procedura PKP Intercity dotycząca gospodarowania odpadami przemysłowymi i komunalnymi zapewnia, że odpady wytworzone na terenie zapleczy technicznych w pierwszej kolejności przekazywane są do odzysku, w tym recyklingu, a w następnej kolejności, jeśli nie nadają się ponownego wykorzystania, do unieszkodliwienia.

W ramach wartej 7 mld złotych strategii taborowej przewoźnik modernizuje 15 stacji postojowych. Zostaną one wyposażone m.in. w 7 automatycznych myjni z oczyszczalnią ścieków, odzyskiem wody szarej i technologią zbierania deszczówki. Obiekty całoroczne wyposażone będą w panele fotowoltaniczne, które będą stanowić źródło energii na potrzeby własne myjni. Zastosowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie zużycia wody i zwracanie jej do obiegu do ponownego wykorzystania.

Bocznice kolejowe

W programie modernizacji i przebudowy bocznic kolejowych PKP Intercity na lata 2018 – 2025 zaplanowano ok. 150 inwestycji w kwocie ponad 900 mln zł. Nowoczesne zaplecza techniczne to redukcja negatywnego wpływu na otoczenie przez ograniczanie emisji zanieczyszczeń do ziemi, wody i atmosfery poprzez mniejszą emisję spalin, hałasu i substancji szkodliwych.

Tylko w 2019 roku zaplanowano realizację 76 inwestycji infrastrukturalnych w zakresie stacji postojowych i infrastruktury towarzyszącej o wartości ponad 93 mln zł. Efektem będzie polepszenie efektywności oraz podniesienie komfortu przewozów pasażerskich m.in. w następujących lokalizacjach: Wrocław, Warszawa, Gdynia, Przemyśl, Lublin, Kraków, Szczecin czy Poznań.

Na pokładzie pociągów

Posiłki i poczęstunki na pokładzie pociągów są serwowane z zachowaniem dbałości

o ekologię. W zależności od kategorii pociągu, posiłki podawane są w naczyniach porcelanowych i z metalowymi sztućcami lub w tekturowych naczyniach jednorazowych. Naczynia do dań na wynos wykonane są z trzciny cukrowej, natomiast napoje ciepłe serwowane są w kubkach papierowych. Z kolei podczas trwania grudniowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach we wszystkich pociągach kursujących do i z Katowic w ramach projektu pilotażowego do posiłków dodawano sztućce wykonane z ekologicznych surowców.

