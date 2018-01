Podróż do korzeni. Wystarczy ślina i dowiesz się, skąd jesteś

Araby, brudasy, szwaby, ruskie, czarnuchy. Jeśli choć raz nazwałeś kogoś tak, nawet w myślach, to następnym razem zastanów się dwa razy, zanim użyjesz tych słów. Może się okazać, że któryś z nich był twoim przodkiem. Udowodniła to akcja, podczas której zbadano kod genetyczny ochotników z całego świata. Wraz wynikami, pojawiały się łzy i niedowierzanie. Też tak chcę – pomyślałam. Zrobiłam test.

Urodziłam się w Gdyni, ale nie kibicuję Arce. Mieszkam w Gdańsku, ale nie pamiętam, kiedy kąpałam się w polskim morzu. Lubię wpadać do Warszawy, ale w życiu nie byłam w PKiN. Kim jestem? Polką. Tego jestem pewna, ale gdy kilka razy obejrzałam film, na którym ludzie różnych narodowości nagle dowiadują się, że ich przodkowie pochodzili z drugiego końca świata, to pomyślałam, że może też zapłaczę, może też się wzruszę, gdy dowiem się, że moi przodkowie pochodzili z kraju, w którym nigdy nie byłam.

Żeby się przekonać, kim byli, musiałam po prostu napluć do fiolki. Po sześciu tygodniach miałam otrzymać wyniki. Proste zadanie i szybki efekt. Jednak zajęło mi dużo czasu – zwlekałam z tym długo, czekałam na odpowiedni moment - jakby to miało znaczenie. Gdy w końcu nadszedł, to splunęłam do fiolki, spakowałam ją i wysłałam. Wynik miał pojawić się w sieci. I żeby była jasność. Nie miałam nagle poznać nazwisk moich przodków i ich adresów. Test, który robiłam, korzysta z technologii testów autosomalnych DNA opartych na mikromacierzach, które badają cały genom danej osoby w ponad 700 tys. miejsc. A po polsku – bada etniczność. Na ekranie monitora miało więc pokazać się w ilu procentach, z jakiego kraju lub regionu pochodzę.