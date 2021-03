Podróże Meghan Markle i księcia Harry’ego. Książęca para uwielbia wyjazdy

W maju miną 3 lata od ślubu Meghan Markle i księcia Harry’ego. Ich uczucie rozwinęło się w afrykańskiej Botswanie. Para początkowo zamieszkała w Wielkiej Brytanii, a później przeniosła się do Kanady. Obecnie żyje w Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnie lata małżeństwo miało też sporo okazji do zwiedzania różnych zakątków świata. Gdzie udało im się wyjechać?

Meghan Markle i książę Harry poznali się w 2016 r. na randce w ciemno zorganizowanej przez przyjaciół. Miesiąc później udali się razem do Afryki, gdzie książę odbywał wolontariat. To właśnie w Botswanie biwakowali pod gwiazdami i zaczęli się lepiej poznawać. Początkowo utrzymywali swój związek w tajemnicy, a w 2017 r. pokazali się publicznie po raz pierwszy. Od czasu hucznego ślubu, który odbył się 19 maja 2018 r. w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, w życiu pary wiele się zmieniło. Została jednak miłość do podróżowania. Przypominamy przykładowe miejsca, które udało im się odwiedzić.

Zamek Balmoral w Szkocji

Letnia, prywatna rezydencja rodziny królewskiej, położona nad rzeką Dee, została wybudowana pod koniec XIX w. dla królowej Wiktorii i księcia Alberta. Znajduje się około 50 mil (około 80 km) od szkockiego Aberdeen. Obecnie co roku spędza tu swój urlop królowa Elżbieta II, która chętnie odpoczywa od obowiązków w otoczeniu natury. To właśnie tu dowiedziała się w 1997 r. o tragicznej śmierci księżnej Diany.

Urlop spędzali tutaj także m.in. książę William i księżna Kate oraz książę Harry wraz z Meghan Markle. Część pałacu z wysoką wieżą udostępniono do zwiedzania turystom. Mogą oni zobaczyć m.in. salę balową, dziedziniec oraz okoliczne ogrody. Sceny z zamkiem można zaś odnaleźć w filmie "The Queen".

Włoskie jezioro Lago di Como w Lombardii

Trzecie pod względem wielkości jezioro Włoch jest zarazem najgłębszym w Alpach. Jego powierzchnia wynosi 146 km kw., zaś maksymalna głębokość to 425 m. Wokół niego roztaczają się bajkowe widoki. Nic więc dziwnego, że Meghan Markle i książę Harry skorzystali z zaproszenia George i Amal Clooney’ów i spędzili w 2018 r. wakacje w ich tutejszej, zabytkowej Villi Oleandra. Książęca para miała prawdziwie luksusowy urlop w otoczeniu zachwycającej natury.

Hiszpańska Ibiza

Trzecia co do wielkości wyspa archipelagu Balearów kusi piaszczystymi plażami, białymi domkami, zielonymi wzgórzami i słoneczną pogodą. Można tu znaleźć zarówno miejsca do spokojnego wypoczynku, jak i szalonych imprez. Nie sposób się tutaj nudzić. Urlop spędziła tu nawet książęca para. Meghan Markle, książę Harry i ich syn Archie mieli okazję poznać uroki Ibizy podczas pobytu w 2019 r. Polecieli prywatnym odrzutowcem i świętowali 38. urodziny Meghan.

Pierwsza oficjalna podróż Meghan Markle i księcia Harry’ego

Para książęca miała okazję do zwiedzania świata nie tylko podczas wakacji, ale też oficjalnych wizyt składanych w wielu krajach. W 2018 r. wybrali się do Australii, Fidżi, Tonga i Nowej Zelandii. Co ciekawe, książę Karol i księżna Diana również udali się w jedną z pierwszych, wspólnych, zagranicznych podróży właśnie do Australii.

Afryka celem pierwszej oficjalnej podróży Archie’go – syna Meghan Markle i księcia Harry’ego

We wrześniu 2019 r. trójosobowa rodzina miała okazję polecieć do Afryki. Była to ważna wyprawa co najmniej z kilku powodów. Oficjalnie zadebiutował w niej 4-miesięczny Archie. A poza tym Afryka to ponoć "drugi dom" księcia.

Rodzina była wspólnie m.in. w Kapsztadzie – stolicy Republiki Południowej Afryki. Dalszą podróż Meghan musiała przerwać ze względu na komfort małego syna. Książę Harry kontynuował udział w oficjalnych spotkaniach i poleciał m.in. do Malawi i Angoli.

Ważnym momentem dla Harry’ego było przejście po strefie rozminowywania w angolskim Dirico i tym samym upamiętnienie swojej matki – księżnej Diany, która w 1997 r. przeszła po polu minowym, wbrew ostrzeżeniom władz, na znak sprzeciwu wobec wykorzystywania min przeciwpiechotnych podczas konfliktów.

Meghan Markle i książę Harry miłośnikami podróży

Trudno podać konkretną liczbę krajów, w których była już książęca para. Z pewnością jest ich wiele. Teraz mogą też pokazywać świat i przekazać miłość do podróżowania swojemu synowi. Chłopiec wraz z rodzicami zmienił już kilkakrotnie adres zamieszkania. Najpierw mieszkali w Anglii, a później przeprowadzili się do Kanady. Od 2020 r. mieszkają w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi Meghan.

Jak widać, nie dość, że rodzina dużo podróżuje, to też często musi przystosowywać się na dłużej do nowych warunków. I choć Meghan Markle i książę Harry nie odbywają już oficjalnych podróży po opuszczeniu królewskiego dworu, nie oznacza to dla nich końca luksusowych wyjazdów. Być może planują już kolejne.

WIDEO: Meghan Markle zawsze stawiała na swoim. Jej zachowanie było nie do przyjęcia