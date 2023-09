Podsumowanie wakacji. "Było to widać przez cały sezon na ulicach i na szlakach"

Wrzesień to idealny czas na podsumowanie letniego sezonu turystycznego, który dla polskich górali był wyjątkowo udany. - Dla mieszkańców i przedsiębiorców z Zakopanego ten sezon był naprawdę dobry. Z tego co wiem z rozmów z przedsiębiorcami, którzy wynajmują noclegi i prowadzą inne działalności, np. są taksówkarzami, był to bardzo dobry sezon dla turystyki - mówiła w programie "Newsroom WP" dziennikarka Monika Sikorska. - Turystów nie brakuje i było to widać przez cały sezon na ulicach i na szlakach w Tatrach - podsumowała.

Rozwiń