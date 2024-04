Podwodny cud zagrożony. "Będzie coraz gorzej"

Wielka Rafa Koralowa, zlokalizowana wzdłuż północno-wschodnich wybrzeży Australii, to bez wątpienia podwodny cud świata. To największa rafa koralowa na Ziemi, którą widać z kosmosu. Niestety przez szereg czynników środowiskowych staje się coraz bardziej zagrożona. - Nie ma cienia wątpliwości, że nie jest dobrze i będzie coraz gorzej - powiedział w programie "Newsroom WP" Tomasz Gorazdowski, podróżnik i dziennikarz z Radia 357. Opowiedział także o sposobie placówki z miasta Cairns na pomoc rafie. - Wnioski na pewno są takie, że jeśli wszyscy na świecie nie dołożymy starań, by dać naszej planecie szansę, być może zostawimy dzieciom i wnukom pogorzelisko i będzie jedna wielka klapa - podsumował.