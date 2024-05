Pojechał do Irlandii na zawody. Polak został ugodzony nożem przed hotelem

Polak dochodzi od zdrowia w szpitalu

Poszkodowany uciekł do hotelu. Napastnik podążał za nim aż do holu obiektu, gdzie ponownie wymachiwał nożem. Po zdarzeniu Polak trafił do szpitala, gdzie dochodzi do zdrowia. Wobec napastnika toczy się aktualnie postępowanie karne. Mężczyźnie odmówiono wyjścia na wolność za kaucją.