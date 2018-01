Pokazali, jak wygląda nauka jazdy na snowboardzie. Można umrzeć ze śmiechu

Każdy kto uczył się jazdy na nartach, snowboardzie albo łyżwach wie, że nie jest to prosta sprawa. Trzeba liczyć się z dziesiątkami upadków i siniaków. I chociaż obolałe ciało nie napawa optymizmem, to nauka jazdy potrafi być też naprawdę przekomiczna. Pokazała to grupa znajomych, którzy filmik ze stoku pokazali na YouTube.

(Youtube.com)

Nagranie opublikowane zostało przez stronę Funny News. Tożsamość występujących na nim mężczyzn nie jest znana, ale możemy być pewni, że ich upór na wieki zostanie w pamięci internautów.

Grupa czterech kumpli postanowiła wybrać się po raz pierwszy na snowboard. Nagranie ich zmagań pochodzi z kolejki do wyciągu, który zdecydowanie przerósł umiejętności niedoszłych sportowców. Wywrotkom, poślizgom i upadkom towarzyszy tubalny śmiech czwartego z mężczyzn, który nagrywał całe zdarzenie.

My popłakaliśmy się ze śmiechu w momencie, kiedy jeden z mężczyzn uporczywie trzymał się siodełka wyciągu, mimo że już dawno leżał na śniegu.

A jakie wy macie wspomnienia związane z nauką jazdy na nartach lub snowboardzie? Było równie śmiesznie?