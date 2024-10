Pokazali, jak wyglądał obrzęd dziadów. "Trudno to opowiedzieć, trzeba to przeżyć"

W Grodzisku Owidz na Kociewiu (woj. pomorskie) odbyła się inscenizacja słowiańskiego święta dziadów, które nawiązuje do tradycji pamięci o przodkach. - Jest to jedno z takich wydarzeń, które wzbudza silne emocje, ponieważ kult przodków mocno rezonuje w naszym społeczeństwie - mówi Radosław Sawicki, dyrektor Muzeum Mitologii Słowiańskiej. W Owidzu zebrała się spora grupa miłośników dawnych obrzędów i osób ciekawych, jak to kiedyś wyglądało. - Są takie praktyki, które mają nawiązywać do pewnego myślenia magicznego, które dominowało w dawnym społeczeństwie na obszarach słowiańskich. Trudno to opowiedzieć, trzeba to przeżyć.