Polacy już planują urlop zimą. "Im bliżej wylotu, tym ceny są wyższe"

Choć wakacje jeszcze w pełni, to wiele osób już planuje zimowe urlopy. Zdaniem Marzeny German z Wakacje.pl to dobry moment na kupowanie wycieczek ze względu na ceny. - Obserwujemy, że im bliżej wylotu, tym ceny są wyższe. Poza tym wybór też jest mniejszy, bo brakuje najbardziej popularnych hoteli, które wykupujemy w przedsprzedaży - mówiła w programie "Newsroom WP". Jak zaznaczyła ekspertka, oferta first minute przed pandemią była bardzo popularna. - teraz ten trend zaczyna wracać - mówiła. - Jeśli chcemy sobie zagwarantować dobre miejsce i fajną cenę, to nie zwlekajmy.