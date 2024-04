Polacy kochają jeden rodzaj wypoczynku. "Chcą mieć pod kontrolą swoje wydatki"

Ze względu na korzystny układ dni w kalendarzu Polacy w tym roku tłumnie wyjeżdżają na zagraniczną majówkę. Najczęściej decydują się na jeden rodzaj wypoczynku. - W tym roku króluje all inclusive. Jest to forma, którą wybieramy, żeby mieć pod kontrolą swoje wydatki. Mamy w cenie trzy posiłki, napoje, przekąski i dostęp do szerszej oferty animacyjnej - wytłumaczyła w programie "Newsroom WP" Marzena German z Wakacje.pl. Ekspertka przyznała, że sposób wypoczywania najczęściej zależy od miejsca, które wybieramy.