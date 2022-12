Polacy nie chcą siedzieć w domach. Zarezerwowano niemal 90 proc. miejsc

Zarezerwowano niemal 90 proc. miejsc

Na podstawie danych Booking.com wskazano, że w 10 lubianych przez turystów miejscowościach w hotelach i pensjonatach w okresie od 24 do 26 grudnia oraz od 31 grudnia do 2 stycznia zajętych jest już średnio 87 proc. miejsc. "Choć w niektórych kurortach turystycznych obłożenie jest, na razie mniejsze niż przed rokiem, to wszędzie przekracza 70 proc." - czytamy.