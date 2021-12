Polacy nie do zatrzymania. "W pandemii jeździliśmy chętniej niż inne nacje"

Polacy kochają podróżować. Potwierdzają to słowa Marzeny German z portalu Wakacje.pl, która była gościem programu WP "Newsroom". - Polacy i polski rynek turystyki wyjazdowej jest uważany za jeden z najbardziej stabilnych w Europie. W pandemii jeździliśmy dosyć chętnie i chętniej niż inne nacje - zdradziła ekspertka w rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem. Przyznała, że nie ma co zwlekać z rezerwacją wyjazdów na okres ferii. Opowiedziała też o nietypowych kierunkach na narty, które raczej kojarzą się z plażowaniem niż szusowaniem. - To zupełnie zaskakujące - przyznał prowadzący, gdy dowiedział się, że można szusować w Turcji czy Bułgarii.