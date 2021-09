Co roku przybywa osób, które decydują się na zakup wakacji w opcji first minute. "Polacy przyzwyczaili się i nauczyli, że jeżeli kupujemy z dużym wyprzedzeniem, to na tym korzystamy. Po pierwsze mamy dużo większy wybór - i kierunków, i hoteli. Po drugie ceny są atrakcyjniejsze, bo są dużo większe zniżki niż później, nawet w porównaniu do cen last minute" - mówi Marzena German z Wakacje.pl.