Polacy uwielbiają to miejsce. "Nad Bałtykiem jest trochę drożej"

Zakopane, czyli stolica polskich Tatr, od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem przyjezdnych. O tym, ile trzeba wydać na atrakcje turystyczne, noclegi i jedzenie mówiła Iwona Kołczańska, dziennikarka Wirtualnej Polski, w programie "Newsroom WP". - Wycieczka nad Morskie Oko trochę kosztuje. Jeśli zdecydujemy się na dojazd własnym autem, musimy się przygotować na kwotę 75 zł za parking. On kosztuje dokładnie 55 zł, natomiast TPN zastrzega, że jeśli jest wysoki sezon i duże obłożenie, cena może wzrosnąć o maksymalnie 20 zł. Wstęp do parku to 9 zł, więc kwota wzrosła o złotówkę względem tamtego roku. Jeśli chodzi o jedzenie nad Morskim Okiem to te ceny nie są wcale wygórowane - mówiła. Dziennikarka wspominała także o noclegach, których w Zakopanem nie brakuje. - Najskromniejsze pokoje na tydzień dla dwóch osób znajdziemy nawet poniżej tysiąca zł. Jeśli chcemy standardową kwaterę z łazienką to 1-1,2 tys. zł za parę na tydzień spokojnie wystarczy - wyliczała.