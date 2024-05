Polak dotarł w wyjątkowe miejsce. "Najpiękniejsze plaże"

Półwysep Eyre’a w Australii, znany z owoców morza i pięknych plaż, to jedno z miejsc wartych odwiedzenia. Dotarł tam Tomasz Gorazdowski, podróżnik i dziennikarz z Radia 357. - To jest jeszcze Australia Południowa, ale za moment wjeżdża się już do Australii Zachodniej. Najpiękniejsze plaże, fantastycznie usytuowane, piękne okoliczności przyrody - przyznał w programie "Newsroom WP". - Stąd jest tylko krok do Nullarbor Plain. To taki płaskowyż, który rozciąga się na odcinku 1,3 tys. km i to miejsce uznawane jest za najbardziej odludną przestrzeń w Australii - dodał.