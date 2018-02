Polak-fotograf na urlopie. Czasami spędza godzinę na poszukiwaniu idealnego ujęcia

Eksperci sprawdzili fotograficzne nawyki Polaków w czasie urlopu. Okazuje się, że podczas wyjazdów nasi rodacy robią średnio 12 selfie i 46 zdjęć dziennie. Wiadomo też m.in., czym najczęściej się inspirują.

Aparat w telefonie to najpopularniejszy spośród sprzętów fotograficznych używanych podczas podróży przez turystów z Polski

Współcześnie fotografia wydaje się nieodłącznym elementem podróżowania. Z drugiej strony Polacy otwarcie przyznają, że nie mają cierpliwości do niektórych fotograficznych przyzwyczajeń swoich towarzyszy. Najbardziej irytującymi nawykami określili zbyt częste dzielenie się wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych oraz robienie zbyt wielu selfie. To wnioski, jakie płyną z ankiety przeprowadzonej przez ekspertów z serwisu Kayak.pl.

Podczas wakacji Polacy robią średnio 46 zdjęć dziennie

46 robionych każdego dnia zdjęć sprawia, że z tygodniowych wakacji polscy podróżni przywożą ponad 300 fotografii. Co dzieje się z setkami zdjęć po zakończeniu urlopu? Większość biorących udział w ankiecie Polaków (65 proc.) pokazuje zdjęcia z podróży rodzinie i znajomym, a 35 proc. publikuje je w mediach społecznościowych. Zaledwie 2 proc. badanych odpowiedziało, że po wakacjach nie zagląda już do przywiezionych fotografii.

Średnio co trzecia osoba wywołuje fotografie zrobione podczas wyjazdu. Co ciekawe, mimo ogromnej popularności mediów społecznościowych wśród młodych osób, to właśnie Polacy przed 35. rokiem życia najbardziej cenią sobie zdjęcia w tradycyjnej postaci. Aż 42 proc. z nich wywołuje ulubione ujęcia po powrocie z wakacji. Dla porównania, podobnie robi tylko 22 proc. polskich turystów w wieku powyżej 55 lat.

Polacy nie wstydzą się kamery

84 proc. ankietowanych w czasie podróży robi sobie choć jedno selfie dziennie, a co trzeci z nich – ponad 10. Średnio każdego dnia wyjazdu Polacy robią sami sobie 12 zdjęć. Do największych fanów tego typu fotografii zdecydowanie należą młodsze osoby. Podczas wakacji podróżni w wieku 18-24 lat robią średnio 17 selfie dziennie, a 18 proc. z nich kończy każdy dzień wyjazdu z ponad 25 selfie na karcie pamięci aparatu. Co może zaskakiwać, aż 25 proc. badanych przyznało, że choć raz podczas urlopu zdarzyło im się spędzić ponad godzinę, próbując zrobić idealne selfie.

53 proc. Polaków uważa, że sposób robienia zdjęć przez ich towarzyszy podróży bywa denerwujący. Za najbardziej doskwierające nawyki uznawane są zbyt częste dzielenie się zdjęciami w mediach społecznościowych oraz robienie sobie zbyt wielu selfie.

Efekt mediów społecznościowych

Polscy podróżni uwielbiają na bieżąco informować swoich znajomych o przebiegu wakacyjnych wypraw i – jak wynika z sondażu – podczas podróży średnio dwa razy dziennie publikują coś na swoich profilach społecznościowych. Choć duża grupa ankietowanych wskazała, że niespecjalnie im na tym zależy.

Jak wynika z badania, publikowane w sieci zdjęcia z podróży mają niemały wpływ na polskich turystów. Co czwarty z ankietowanych twierdzi, że fotografie podróżnicze innych osób są dla niego inspiracją i skłaniają go do kolejnych podróży, a 6 proc. przyznaje, że zdjęcia innych osób wzbudzają w nich zazdrość. Co więcej, aż 16 proc. uczestników badania potwierdziło, że wybrało się do danego miejsca tylko dlatego, że zobaczyło je na zdjęciach z podróży opublikowanych na profilach społecznościowych innych osób.

Czego używają Polacy do chwytania wakacyjnych wspomnień?

Jakość aparatów wbudowanych w smartfony jest coraz lepsza – nic więc dziwnego, że to najpopularniejszy spośród sprzętów fotograficznych używanych podczas podróży przez turystów z Polski. Ponadto 17 proc. polskich podróżnych używa profesjonalnych lustrzanek cyfrowych i posiada sprzęt fotograficzny o wartości ponad 3 tys. zł.