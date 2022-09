Polak o Zanzibarze. "Policja zatrzymuje każdego, po to żeby wziąć swoją działkę"

Polska rodzina wybrała się w podróż dookoła świata. W programie "Newsroom WP" Sławek Zawadzki opowiedział m.in. o tym, że policja na Zanzibarze kontroluje wszystkich kierowców, bo z tego się utrzymuje. - Zatrzymują każdego, po to żeby wziąć swoją działkę - mówił. - Z perspektywy Polaka to wygląda jak gwałt, wymuszenie czy nawet agresja, a tam jest to zwyczaj i z tym się nikt nie dyskutuje. Przyznał, że wobec nich policja byłą przyjazna. - Taki jest zwyczaj, że jak policjant zatrzymuje kierowcę, to musi coś dostać i nie należy z tym dyskutować - podsumował.

