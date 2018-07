Polak ratuje bezbronnego orła z błotnistej mazi. Historia ponownie chwyta za serce miliony internautów

Choć ma trzy lata – przeżywa drugą młodość. Film o Polaku ratującym orła z bagna bije rekordy popularności i to na zagranicznych portalach. Np. na profilu Daily Mail na Facebooku ma 12 mln wyświetleń, a na profilu The Dodo nawet więcej, bo 15 mln.

Warto przypomnieć, że uwiecznione zdarzenie wydarzyło się trzy lata temu w okolicach Karsiborskich Paproci (woj. zachodniopomorskie). Ratowniczą akcję zarejestrowała kamera drona. Ptak ugrzązł w odległości ok. 80 m od stałego lądu. Najprawdopodobniej chciał upolować mewę, która wpadła do bagna. I pewnie nie miałby żadnych szans na przeżycie, gdyby nie pan Krzysztof, który obwiązał się liną i w samych slipach, czołgał się przez maź. Gdy dotarł do uwięzionego ptaka, ten nie wiedząc, jakie człowiek ma zamiary, dziobnął pana Krzysztofa dwa razy i próbował się wyrwać. Dalej też nie było łatwo. Fotograf położył sobie orła na klatce piersiowej, a koledzy z brzegu wyciągali go sukcesywnie z bagna. Akcja zakończyła się sukcesem. Bielik został uratowany, oczyszczony z mazi i po fachowej konsultacji weterynaryjnej został wypuszczony na wolność.