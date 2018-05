Niezwykłe zdjęcie zrobione podczas burzy. Piorun nad orłowskim molo

W piątek nad Trójmiastem przeszła ogromna burza. Pasjonat fotografii Jakub Formela wykorzystał warunki do zrobienia niepowtarzalnego zdjęcia, które szybko obiegło internet.

Po kilku upalnych i słonecznych dniach, w piątkowe popołudnie nad Trójmiasto nadciągnęły burzowe chmury. Ulewa była ogromna – nawet do 30 litrów wody na m kw.

Burza to świetna okazja dla fotografów do zrobienia niepowtarzalnego zdjęcia. Wykorzystał to Jakub Formela, który starał się uchwycić błyskawicę na orłowskim molo.