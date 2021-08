"Polska Chorwacja" przyciąga tłumy. To absolutny hit tego lata

Polańczyk to największy kurort nad Jeziorem Solińskim. Położony jest w samym sercu Bieszczad. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ci bardziej aktywni mogą wybrać górskie szlaki lub żagle, ci mniej aktywni - spacerować po parkach lub opalać się na plażach. Widoki są tu na tyle wspaniałe, że miejscowość zaczęto nazywać "polską Chorwacją". To określenie to efekt m.in. "bieszczadzkiego morza", którego woda przybiera turkusowy kolor. Nic dziwnego, że Polańczyk przyciąga coraz więcej turystów. W czym tkwi sekret tego miejsca? Więcej w materiale wideo.