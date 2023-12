"Polska dla Seniora". Rusza nowy portal internetowy

"Polska dla Seniora" - nowy portal internetowy

Zaletą serwisu jest to, że pozwala on na wyszukanie idealnych lokalizacji do spędzenia zarówno weekendu, jak i dłuższego urlopu, prezentując różnorodne oferty - od Bałtyku, przez pojezierza, aż po góry. Przedsiębiorcy z sektora turystycznego mogą za pośrednictwem strony zgłaszać swoje obiekty wypoczynkowe i noclegowe. To dobra okazja na dotarcie do seniorów, poszukujących bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb obiektów.