Polska hitem turystycznym. "Możemy konkurować z Europą"

Zdaniem amerykańskiej witryny biznesowej "The Street" w 2024 r. Polska może stać się turystycznym hitem. Ich opinię podziela także burmistrz Międzyzdrojów, który w programie "Newsroom WP" wymienia liczne zalety polskiego wybrzeża. - Pod względem infrastruktury, porządku, ładu społecznego i czystości nie mamy się czego wstydzić. Jest oczywiście kwestia klimatu, bo u nas nie ma codziennie 35 st. C. w cieniu, ale nie każdy tego oczekuje. Uważam, że pod względem finansowym będziemy jeszcze przez kilka najbliższych lat konkurencyjni - powiedział Mateusz Bobek. - Jest to bardzo duży potencjał, z którego powinniśmy korzystać. My, jako Polacy, wypoczywamy głównie w wakacje i w okresach, kiedy mamy wolne od szkoły, a często np. w Republice Federalnej Niemiec to są zupełnie inne dni. Dzięki temu możemy nad polskim Bałtykiem mówić o sezonowości, jeszcze nie całorocznej, ale już z pewnością półrocznej - dodał.