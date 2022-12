Polska szykuje się na sezon zimowy. Są jednak pewne obawy

Już niebawem pełną parą ruszy sezon na zimowe szaleństwo. Okres świąteczno-noworoczny oraz zbliżające się ferie przynoszą ze sobą zainteresowanie turystów, którzy rezerwują pobyty w górskich miejscowościach. Jak co roku o tej porze, można mieć jednak obawy o to, czy pogorszenie stanu zdrowia nie wpłynie na nasze zimowe plany. - Jestem przekonany, że to w żaden sposób nie przełoży się na możliwość funkcjonowania branży turystycznej czy ograniczeń w przyjmowaniu gości – zapewnia Piotr Ryba, Burmistrz Gminy Krynica Zdrój.

