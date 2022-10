Polski portal z nową ofertą. "Na turystów z Chorwacji nie ma co liczyć"

Wirtualna Polska Holding S.A., kupuje Szallas Group, która obsługuje największe krajowe portale turystyczne na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Polsce i Chorwacji. - Planując wakacje przez Nocowanie.pl będzie można zarezerwować nocleg w Chorwacji, nad Morzem Czarnym w Rumunii, Pradze czy w innych czeskich miastach, a także nad węgierskim Balatonem – mówi Tomasz Machała, prezes Nocowanie.pl. Wiąże się to także z przyjazdem większej liczby turystów z Czech czy Węgier do Polski. Na przyjezdnych z Chorwacji raczej nie ma co liczyć. – Chorwaci wyjeżdżają głównie do Chorwacji. Ruch poza granice kraju jest minimalny, więc nie mam nadziei, że w krótkim okresie czasu uda się ich przekonać, żeby do nas przyjeżdżali – dodaje Machała.

