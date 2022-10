Polski region, który wciąż czeka na turystyczny boom. "Może to i dobrze"

Na jakie miejsca stawiają Polacy latem? Morze, góry, a może Mazury? - Mazury to region, który, mimo olbrzymiego potencjału, wciąż nie może się doczekać dużej popularności. Nadal czeka na swój turystyczny boom. Może to i dobrze, bo dzięki temu znajdziemy tam wiele nieodkrytych szlaków. W masowej skali ten sezon nie przyniósł żadnej zmiany w trendach. Numer jeden to Bałtyk, który wybiera 60 proc. Polaków , a drugie miejsce to góry, na które stawia 20 proc. rodaków – mówił Tomasz Machała, prezes Nocowanie.pl, w programie "Newsroom WP".

