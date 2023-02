Polskie góry to nie tylko Zakopane. "Niepowtarzalny klimat"

Wyjazd w góry to dla wielu Polaków bezkompromisowy wybór zimowej stolicy Polski. Ale góry w naszym kraju to nie tylko Zakopane. O tym, gdzie warto wybrać się jeszcze tej zimy, aby w pełni skorzystać z zimowych atrakcji w programie "Newsroom WP" opowiada Piotr Ryba, burmistrz gminy Krynica-Zdrój. – Wiemy co się dzieje aktualnie w Tatrach, jest zakaz wyjścia w góry. W Beskidzie Sądeckim nie ma takich kłopotów – mówi Ryba. Burmistrz zdradza za to, jakie atrakcje czekają na turystów w Krynicy-Zdrój i dlaczego warto się tam wybrać. Kto raz tam pojedzie, ten na pewno wróci.