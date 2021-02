Polskie wybrzeże zagrożone. Naukowcy podali przyczyny

Polska Akademia Nauk opublikowała pod koniec stycznia raport zawierający informację, że od XIX w. poziom wody w Bałtyku zwiększył się o ponad 20 cm (ok. 120 cm w ciągu 10 tys. lat). Zbierane przez lata dane satelitarne dotyczące zmiany poziomu morza są zgodne z pomiarami stacji brzegowych. Proces podnoszenia się wód będzie dalej postępować, jeśli dojdzie do gwałtownego topnienia lodu Antarktydy Zachodniej i Grenlandii - a jest to coraz bardziej realne.