Poszła do sauny w Warszawie. "Dlaczego zawsze jest przypał z Polakami?"

Obserwatorzy aktorki podzielili się swoimi doświadczeniami, co Turnau także udostępniła na stories. "Saunowanie w Polsce to bardzo skomplikowany temat. Większość osób nie potrafi korzystać i nie wie, jak robić to poprawnie. Brak higieny, siadanie bezpośrednio na deski w saunie, zmienianie saun co 5 minut, głośne rozmowy, głupie komentarze jak w Twoim przypadku" - wymienia jeden z cytowanych obserwatorów.