Powrót obostrzeń na Warmii i Mazurach. Hotele zostaną zamknięte?

24 lutego odbyła się konferencja prasowa, podczas której minister zdrowia przedstawił nowe informacje dotyczące obostrzeń w Polsce. Od soboty, 27 lutego, restrykcje epidemiczne będą zaostrzone jedynie w woj. warmińsko-mazurskim. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, mówi w rozmowie z WP, co z turystami, którzy mają rezerwację w hotelach i innych miejscach noclegowych. - Podobna sytuacja miała miejsce przed walentynkami. Wtedy okazało się, że hotele były otwarte. Chaos i wprowadzanie ludzi w błąd. Hotelarze przygotowali się i zaprosili mieszkańców z całej Polski do naszego regionu. Są bezradni i nie wiedzą, co powiedzieć gościom - mówi prezydent Olsztyna.

Rozwiń