Poznaj swój kraj! 5 niebanalnych pomysłów na majówkę

Wiosną natura budzi się do życia, a my zyskujemy mnóstwo okazji, by spędzić czas na świeżym powietrzu. W tym roku cieszymy się wyjątkowo długą majówką, pakujmy więc torbę podróżną i wsiadajmy do pociągu – takie miejsca jak Bory Tucholskie i Bieszczady czekają!

(Shutterstock.com)

Solidna porcja wypoczynku

Wprawdzie majówka 2019 r., jak wszystko co dobre, kiedyś się skończy, jednak trzeba przyznać, że trudno sobie wyobrazić jej bardziej korzystny układ. Wystarczy, że weźmiemy jeden dzień urlopu 2 maja, a możemy się cieszyć aż pięcioma wolnymi dniami - od środy do niedzieli! Otwiera to przed nami duże możliwości spędzenia tego wolnego czasu, nigdzie nie musimy się przecież spieszyć.

Co więcej, dzięki promocji "Bilet POLREGIO na całą majówkę za 39/45 zł" zaoszczędzimy także na dojeździe w upragnione miejsce. Kupując bowiem "bilet turystyczny" (45 zł) lub "bilet mini turystyczny" (39 zł) możemy w dniach od 30 kwietnia do 6 maja podróżować po całej polce pociągami REGIO już od ok 7 zł dziennie (szczegóły promocji znajdziemy tutaj). A jak wykorzystać taką mobilność oraz kilka dni wolnego? Poniżej znajdziemy kilka przykładów.

Winnym szlakiem – województwo lubuskie

Zielona Góra nieprzypadkowo nazywana jest stolicą polskiego wina. Tamtejsza hodowla winorośli ma już sporą tradycję – pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą jeszcze z XIV wieku! Wiosna to okres, kiedy winnice budzą się do życia – wtedy właśnie dokonuje się zakupów sadzonek i butelkuje wina z ubiegłorocznych zbiorów.

Już od kilku lat właśnie podczas majówki w Zielonej Górze organizuje się Weekendy Otwartych Winnic, kiedy to okoliczne obiekty otwierają swoje podwoje dla turystów. Można wtedy zakupić sadzonki i dowiedzieć się wielu branżowych ciekawostek. Możemy także odwiedzić Muzeum Ziemi Lubuskiej, którego dział winiarski zawiera ponad 1,5 tys. eksponatów. Okolice Zielonej Góry obfitują także w gospodarstwa agroturystyczne, w których odpoczniemy po zwiedzaniu.

Odpoczynek w cieniu drzew – Bory Tucholskie

A może majówka na łonie natury? Rozważmy wybranie się do Chojnic nieopodal Parku Narodowego Bory Tucholskie. Znajdziemy tam szlaki turystyczne i rowerowe położone pośród malowniczych, leśnych terenów, gdzie odpoczniemy od zgiełku wielkiego miasta. W poszukiwaniu pięknych krajobrazów warto wybrać się zwłaszcza w okolice Jeziora Charzykowskiego, które właśnie wiosną odkrywa przed turystami całą swoją urodę.

Kiedy już nasycimy się wypoczynkiem na łonie natury, przyjdzie czas na zwiedzanie. Nieopodal Chojnic znajduje się np. stara krzyżacka twierdza w Człuchowie, udostępniona dla zwiedzających. Możemy również odwiedzić Tucholę, gdzie zobaczymy Muzeum Borów Tucholskich.

Piękne Bieszczady – okolice Komańczy

Przed wojną znajdował się tu dobrze prosperujący ośrodek wypoczynkowy i trudno się temu dziwić. Ulokowana na pograniczu Beskidu Niskiego oraz Bieszczad Komańcza jest idealną destynacją dla turystów, którzy pragną odetchnąć świeżym powietrzem. Dookoła znajdziemy mnóstwo szlaków wędrownych, wijących się pośród górskich i leśnych krajobrazów. To dobra okolica, żeby zacząć przygodę z odkrywaniem wciąż jeszcze trochę "dzikiej" południowo-wschodniej Polski.

Oprócz wędrówek i podziwiania krajobrazów, znajdziemy tu także kilka zabytków z historią. Np. w prawosławnej Cerkwi Opieki Matki Bożej zobaczymy oryginalny ikonostas z 1832 r. Również dla katolików Komańcza jest miejscem szczególnym – w pięknym budynku Klasztoru Sióstr Nazaretanek przebywał na przełomie 1955 i 1956 r. internowany kardynał Stefan Wyszyński. Do dzisiaj znajduje się tam pomieszczenie z pamiątkami po szacownym gościu.

Plaże i umocnienia – zwiedzamy Świnoujście

Oczywiście również miłośnicy spędzania majówki nad morzem znajdą coś dla siebie. Plaża miejska w Świnoujściu to miejsce w sam raz dla osób lubiących spacery z szumem morskich fal w tle. To jedna z najszerszych plaż na terenie naszego kraju, warto wybrać się zwłaszcza w okolice Falochronu, gdzie stoi przypominająca wiatrak Stawa Młyny.

Nawet jeśli jednak pogoda podczas najbliższej majówki okaże się kapryśna, znajdziemy w okolicach Świnoujścia także inne ciekawe atrakcje. Przede wszystkim nieopodal portu ulokowane są umocnienia sięgające historią XIX wieku – Fort Anioła, Fort Zachodni oraz Fort Gerharda. Większość dawnych kompleksów obronnych możemy zwiedzić, na dodatek przy Forcie Anioła znajduje się "Kopalnia bursztynu", z której przywieziemy do domu piękne pamiątki.

Filmowym szlakiem – ulica Piotrkowska i nie tylko

Jeśli pragniemy spędzić majówkę w miejskim otoczeniu i to na dodatek w samym środku kraju, Łódź będzie destynacją dla nas. Główna arteria miasta – ulica Piotrkowska - po latach zaniedbania wraca do łask. Fani designu znajdą tam wiele show roomów najlepszych polskich projektantów. Piotrkowska przypomina nam również na każdym kroku, że Łódź jest kolebką polskiego kina. Patrząc pod stopy, znajdziemy tu chociażby Aleję Gwiazd z nazwiskami najsławniejszych aktorów oraz twórców filmowych uwiecznionymi na mosiężnych płytach.

Poza tym, przechadzając się ulicami Łodzi, zobaczymy także pomniki bohaterów filmów animowanych, np. Misia Uszatka czy Małego Pingwina Pik-Poka. W mieście znajdziemy również Muzeum Kinematografii, zawierające eksponaty z planu wielu kultowych polskich produkcji. Zwiedzanie obiektu możemy połączyć z wizytą w sławnej Łódzkiej Szkole Filmowej.

Majówka w podróży

We wszystkie wymienione powyżej miejsca trafimy bez problemu, siedząc wygodnie we wnętrzu pociągu. Jeśli do tego dodamy fakt, że możemy wykupić tani bilet na całe 5 dni, szybko okaże się, że mamy przed sobą jeden z najprzyjemniejszych długich weekendów od dawna.