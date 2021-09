Praga zachwyca na każdym kroku. Wie o tym doskonale Asia Borowska "Pynci", podróżniczka i influencerka, która była gościem programu WP "Newsroom". W rozmowie z Agnieszką Kopacz opowiedziała, które miejsca są obowiązkowe do zobaczenia w stolicy Czech. - Most Karola - powiedziała bez zastanowienia. - W ciągu dnia są tam tłumy, ale warto wstać o godz. 7 rano, by mieć piękne światło i pusty most - podpowiedziała turystom.