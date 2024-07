Prawdziwa włoska perełka. "Warto wybrać się, kiedy turystów jest mniej"

Dziennikarka WP Turystyka odwiedziła miejsce, które śmiało można nazwać prawdziwą włoską perełką. - Polignano a Mare to sztandarowa miejscowość, do której każdy turysta się udaje i rzeczywiście warto. Mamy tutaj charakterystyczną plażę między dwoma klifami. Na jednym z nich zbudowano miasto. Błądzenie między jego wąskimi, przepięknie ustrojonymi uliczkami to wspaniała sprawa - przyznała Iwona Kołczańska w programie "Newsroom WP". - Warto wybrać się w okresie, kiedy turystów jest trochę mniej, z samego rana lub wieczorem - dodała.