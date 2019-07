Prawie jak film akcji. Sprawna interwencja strażników przybrzeżnych

Amerykańska straż przybrzeżna opublikowała wideo, na którym widać, jak członkowie służby skaczą na łódź podwodną, przewożącą blisko 8 ton kokainy. Narkotyki transportowane były z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych.

Wewnątrz znaleziono niemal 8 ton kokainy , zatrzymano też 5 przemytników. Szacowana wartość transportowanych narkotyków to ok. 232 mln dolarów, czyli ponad 880 mld zł.

Była to jedna z czternastu misji przeprowadzonych między majem a lipcem, w których przechwycono łącznie blisko 18 ton kokainy i 600 kilogramów marihuany. Wartość narkotyków wyceniana jest na ok. 570 mln dolarów (ok. 2,2 mld zł). "Walka przeciwko kartelom narkotykowym na wschodzie Oceanu Spokojnego wymaga jedności i wysiłku na wielu poziomach, od wykrycia, monitorowania, przeprowadzenia operacji po wniesienie aktów oskarżenia przez amerykańskich prawników w dystryktach całego kraju" – poinformowała amerykańska straż przybrzeżna.