Prestiżowa nagroda dla hotelu w Zakopanem. "Pierwszy taki obiekt w Polsce"

Nowoczesny hotel w górskim stylu

Wyróżniony obiekt to 5-gwiazdkowy Bachleda Resort, zlokalizowany w centrum Zakopanego. Oferuje gościom 129 apartamentów i stylistyką nawiązuje do regionu. Do wykończenia budynku wykorzystano naturalne materiały, takie jak modrzewiowe drewno, kamienne płyty z piaskowca oraz granit.