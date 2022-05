Próbują wrócić do normalności. W Kijowie otwarto część atrakcji

Ukraińskie biuro podróży specjalizujące się w wycieczkach po Kijowie wznowiło działalność, gdyż pojawiło się zainteresowanie tym rodzajem spędzania wolnego czasu. Według pracowników biura może to się wiązać z obecnością w stolicy ok. 37 tys. uchodźców, którzy próbują w ten sposób powrócić do normalności i jak tylko się da zapomnieć o wojnie.