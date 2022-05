Nieodkryty przez Polaków zakątek Europy. Ceny zaskakująco niskie, a widoki rajskie

Chętnie odwiedzamy go zimą, ale latem ze względu na brak dostępu do morza nie jest to kierunek oczywisty. Tymczasem na turystów czeka tam turkusowa woda w jeziorach, masa atrakcji dla całej rodziny i ceny, które pozytywnie zaskakują. Na dodatek nawet w środku sezonu nie ma tam tłumów. Austriacki Tyrol to prawdziwy wakacyjny raj w sercu Alp.