Przekop Mierzei Wiślanej. Wycięto spory kawał lasu. "Ręce opadają"

Przekop Mierzei Wiślanej - wycinka drzew

- Urząd Morski i Ministerstwo robią na Mierzei, co chcą. RDOŚ biernie pozwala na niszczenie środowiska. A wszystko to dzieje się w pełnej akceptacji rządu, mimo że cała inwestycja jest nielegalna. To jest kpina z polskiego systemu ochrony środowiska i absolutny blamaż instytucji za to odpowiedzialnych - mówi w rozmowie z WP Mayra Wojciechowicz z "Obozu dla Mierzei Wiślanej". Była w grupie osób, które przypadkiem odkryły wycinkę. Nie może uwierzyć, że zniknął tak duży kawał lasu.

Mierzeja niezgody

Post na Twitterze skomentował Krzysztof Trębski z zespołu ds. mediów Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych. "To nie parking, tylko składnica drewna nadleśnictwa (zrobiona w miejsce starej utraconej przez oddanie gruntu Urzędowi Morskiemu). Teraz ten plac został tymczasowo przekazany UM, gdyż prace leśne stoją, za to urząd ma najazd turystów chcących oglądać prace przy przekopie" - napisał na Twitterze.

To tłumaczenie nie przekonuje aktywistów. - Nie rozumiemy, dlaczego na terenie parku krajobrazowego wycięto fragment lasu pod składnicę drewna - mówi dla WP Mayra Wojciechowicz. - Jeśli rzeczywiście taka miała być funkcja tego miejsca, to można ją było usytuować gdzie indziej. Wybór tej lokalizacji jest konsekwencją pomysłu zrobienia parkingu, a nie składnicy drewna. Wycinanie dużego fragmentu zdrowego lasu, aby umożliwić parkowanie samochodów osobom chcącym zobaczyć budowę, to czysty absurd, to kpina z systemu ochrony przyrody. To pokazuje jakie standardy ochrony przyrody obowiązują przy tej budowie.